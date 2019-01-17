Суд огласил приговор убийцам фигуриста Дениса Тена

Арман Кудайбергенов и Нуралы Киясов, обвиняемые в убийстве казахстанского фигуриста, бронзового призера Олимпиады-2014 Дениса Тена, признаны виновными и приговорены к 18 годам лишения свободы. Призер сочинской Олимпиады скончался от ножевого ранения

Специализированный межрайонный суд по уголовным делам города Алма-Аты вынес обвинительный приговор фигурантам дела об убийстве знаменитого казахстанского фигуриста Дениса Тена по статьям о краже, разбое, убийстве, недонесении о совершении преступления и краже по предварительному сговору.

«Признать виновным Армана Кудайбергенова и назначить наказание в виде 18 лет лишения свободы. Признать виновным Нуралы Киясов и назначить наказание в виде 18 лет лишения свободы», - огласил приговор судья Кеншилик Абдельдинов.

Третьей на скамье подсудимых была Жанар Толыбаева, которая должна была предупредить подельников о появлении владельца автомобиля, с которого воры в этот момент снимали боковые зеркала. Она не принимала непосредственного участия в потасовке, приведшей к убийству спортсмена. Кроме того, женщина сейчас находится на седьмом месяце беременности. Суд назначил ей наказание в виде четырех лет лишения свободы, передает РИА Новости.