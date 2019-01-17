Киргизская оппозиция начала кампанию против русского языка

Киргизские оппозиционеры начали кампанию за лишение русского языка статуса государственного. Как заявил политик Азимбек Бекназаров, данное решение поддерживают 47 политических организаций бывшей советской республики.

Бекназаров и его соратники настаивают на проведении референдума по внесению изменений в Конституцию. По мнению представителей оппозиции, в стране должен быть только один государственный язык – киргизский.

Независимый эксперт Кубат Рахимов, ставший собеседником «Независимой газеты», отметил, что понижение статуса русского языка недопустимо. По словам аналитика, подобный шаг был бы «непростительной ошибкой», так как Киргизия занимает первое место в мире по доле дохода трудовых мигрантов в ВВП страны и большая часть этих людей работает в России.