В ополчении ДНР рассказали, с чем связано падение морального духа военнослужащих Вооруженных сил Украины, выполняющих боевые задачи на территории Донбасса. По данному вопросу высказался защитник самопровозглашенной республики Александр Матюшин.

Некоторое время назад стало известно, что одна из рот 59-й бригады ВСУ отказалась выдвигаться на передовую. Согласно данным, оказавшимся в распоряжении представителей ЛНР, силовики объяснили свое решение желанием вернуться домой живыми.

Александр Матюшин, ставший собеседником «Царьграда», отметил, что причинами «разброда и шатания» в рядах ВСУ стали усталость от боевых действий и отсутствие мотивации. Также ополченец полагает, что к украинским военным пришло осознание несправедливости, царящей в их государстве.

Ранее в четверг сообщалось, что на Украине назвали вероятный срок «зачистки» Донбасса силовиками.