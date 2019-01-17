На Украине обозначили возможный срок завоевания ДНР и ЛНР киевскими силовиками

Киевские силовики способны завоевать территории, которые в настоящий момент занимают непризнанные ДНР и ЛНР, за неделю. Такое заявление сделал Богдан Войцеховский, бывший командир одного из украинских националистических батальонов.

Войцеховский отметил в разговоре с журналистами, что Киеву можно рассмотреть «хорватский» вариант решения проблемы Донбасса. Армия бывшей югославской республики в свое время «собрала всю силу в кулак» и ликвидировала самопровозглашенную Сербскую Краину за несколько суток. Украине на «зачистку» Донбасса хватит недели, процитировало бывшего командира сетевое издание «Русская весна».

Ранее сегодня сообщалось, что украинский журналист Владимир Скачко заподозрил президента Петра Порошенко в намерении дестабилизировать ситуацию в Донбассе в случае поражения на выборах, которые должны состояться весной текущего года.