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В СБУ Елену Бойко назвали антиукраинской пропагандисткой
17 января 2019, 11:08 [ «Аргументы Недели» ]
В Службе безопасности Украины (СБУ) сообщили, что задержанная журналистка Елена Бойко с 2014 года распространяла в интернете материалы антиукраинского характера, пропагандировала противостояние между украинцами из-за политических убеждений, публично призывала к нарушению территориальной целостности Украины.
По данным СБУ, за всю эту дейтельность Бойко и была арестована Харьковским судом. В ведомстве журналистку назвали антиукраинской пропагандисткой.
По данным СБУ, с 2015 года журналистка призывала к изменению границ и государственного устройства Украины, - передает РИА Новости. В отношении Бойко возбуждено дело о посягательстве на территориальную целостность и неприкосновенность Украины. По этой статье журналистке грозит до пяти лет лишения свободы.
В последнее время Елена Бойко находилась в России. В декабре на Украине ее объявили в международный розыск, 15 декабря Галицкий районный суд Львова дал разрешение на ее задержание. Сегодня Бойко этапируют из Харькова во Львов.
В середине декабря Преображенский суд Москвы признал Бойко виновной в нарушении режима пребывания в России, ее оштрафовали на пять тысяч рублей. Суд постановил выдворить журналистку за пределы страны.
В суде она вину признала и заявляла, что на Украине против нее возбуждено уголовное дело, поэтому она не может вернуться обратно.
Бойко пояснила, что приехала в Россию для участия в телевизионных программах в качестве эксперта, но не оформила патент на трудовую деятельность, так как работа носила разовый характер.
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