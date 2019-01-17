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В СБУ Елену Бойко назвали антиукраинской пропагандисткой

17 января 2019, 11:08 [ «Аргументы Недели» ]

В СБУ Елену Бойко назвали антиукраинской пропагандисткой
фото: соцсети

В Службе безопасности Украины (СБУ) сообщили, что задержанная журналистка Елена Бойко с 2014 года распространяла в интернете материалы антиукраинского характера, пропагандировала противостояние между украинцами из-за политических убеждений, публично призывала к нарушению территориальной целостности Украины. 

Депортированную журналистку Елену Бойко арестовали на Украине

Депортированную журналистку Елену Бойко арестовали на Украине

По данным СБУ, за всю эту дейтельность Бойко и была арестована Харьковским судом. В ведомстве журналистку назвали антиукраинской пропагандисткой.

По данным СБУ, с 2015 года журналистка призывала к изменению границ и государственного устройства Украины, - передает РИА Новости. В отношении Бойко возбуждено дело о посягательстве на территориальную целостность и неприкосновенность Украины. По этой статье журналистке грозит до пяти лет лишения свободы.

В последнее время Елена Бойко находилась в России.  В декабре на Украине ее объявили в международный розыск, 15 декабря Галицкий районный суд Львова дал разрешение на ее задержание. Сегодня Бойко этапируют из Харькова во Львов.

В середине декабря Преображенский суд Москвы признал Бойко виновной в нарушении режима пребывания в России, ее оштрафовали на пять тысяч рублей. Суд постановил выдворить журналистку за пределы страны.
В суде она вину признала и заявляла, что на Украине против нее возбуждено уголовное дело, поэтому она не может вернуться обратно.
Бойко пояснила, что приехала в Россию для участия в телевизионных программах в качестве эксперта, но не оформила патент на трудовую деятельность, так как работа носила разовый характер.

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