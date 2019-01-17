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Журналист выявил «запасной вариант» Порошенко на случай его фиаско на выборах
17 января 2019, 11:39 [ «Аргументы Недели» ]
Петр Порошенко может спровоцировать обострение ситуации в зоне боевых действий в Донбассе, если потерпит неудачу на предстоящих выборах. Соответствующей точки зрения придерживается Владимир Скачко, украинский журналист.
Накануне стало известно о минировании дамбы водохранилища, которое питает реку Лугань. В самопровозглашенной ЛНР считают, что к установке взрывных устройств причастна украинская сторона.
Владимир Скачко, принявший участие в одной из программ «России-1», заявил, что данные «закладки» - «запасной вариант» президента Петра Порошенко на случай фиаско на намеченных на март выборах главы государства. Журналист предположил, что бомбы заложили не военнослужащие Вооруженных сил Украины, а «специальные люди» Порошенко.
Ранее сегодня сообщалось, что минирование дамбы прокомментировал представитель ЛНР Родион Мирошник.
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