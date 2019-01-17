Варианты новой провокации враждебных России властей Украины перечислили в СМИ

Перечислены варианты новой антироссийской провокации, на которую могут пойти враждебные РФ власти Украины. Соответствующую информацию огласили отечественные СМИ.

Как пишет сайт телеканала «Царьград», в конце прошлого месяца хакеры из «Киберберкута» получили доступ к материалам, свидетельствующим о том, что Киев готовится под руководством иностранных «кураторов» к новой провокации против Москвы. Первый ее сценарий предполагает еще один прорыв в Азовское море. На этот раз, как узнали кибервзломщики, украинская сторона намерена предпринять действия, которые должны привести к человеческим жертвам.

Второй вариант – провокация в зоне конфликта в Донбассе с большими потерями среди силовиков и гражданского населения, говорится в процитированной публикации. Отмечается, что Киев может осуществить артиллерийский обстрел и возложить ответственность за него на ополченцев.

В еще одном сценарии идет речь о разоблачении «российских диверсантов». Если власти бывшей советской республики остановятся на данном варианте, РФ могут обвинить в подрыве предприятий, устроенном украинским спецназом.