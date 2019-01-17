В США задержан готовивший атаку на Белый дом мужчина

Власти США арестовали мужчину по обвинению в подготовке нападений на несколько федеральных объектов в Вашингтоне, в том числе на Белый дом. Об этом сообщила в среду телекомпания ABC. В Сербии арестован мужчина, готовивший покушение на Путина

Обвинения предъявлены 21-летнему Хашеру Джалялю Тахебу. По данным правоохранителей, он планировал совершить теракты у статуи Свободы в Нью-Йорке, у монумента Вашингтона и мемориала Авраама Линкольна.

Мужчину удалось задержать в тот момент, когда он покупал оружие у агентов Федерального бюро расследований (ФБР), работавших под прикрытием. Предварительно известно, что молодой человек действовал в одиночку.