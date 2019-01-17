Появился прогноз о «молниеносном подавлении» ВСУ в случае их удара по Донбассу

Вооруженные силы Украины ожидает «молниеносное подавление», если они начнут наступление на республики Донбасса. Соответствующий прогноз содержится в материале, появившемся на страницах отечественных интернет-СМИ.

Как отмечает «Русская весна», в соседнем государстве активизировались спикеры, выступающие за военный вариант решения проблемы отделившихся от Киева территорий. Так, некоторое время назад ветеран боевых действий в Донбассе Виталий Аверин призвал через СМИ к штурму ДНР и ЛНР.

В процитированной публикации говорится, что ополченцы готовы к любым провокациям противника и «церемониться» с ним не намерены. В случае обострения ситуации в зоне конфликта ВСУ ждет «молниеносное подавление», предрек автор материала.

Ранее на текущей неделе сообщалось, что в ДНР назвали помехи для наступления армии Украины на Донбасс.