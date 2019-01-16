ЛНР: ВСУ планируют взорвать водохранилище в Донбассе

Военнослужащие Вооруженных сил Украины (ВСУ) заминировали шлюзы Мироновского водохранилища в Донбассе. О подготовке диверсии сообщил также представитель Народной милиции ЛНР Андрей Марочко.

По его словам, подготовка данной диверсии ВСУ, направленной против мирного населения Республики, была выявлена представителями Специальной мониторинговой миссии (СММ) ОБСЕ.

"Взрыв шлюзов водохранилища приведет к повышению уровня воды реки Лугань и вызовет наводнение в населенных пунктах Троицкое, Калиново, Ирмино и Первомайск", - сообщил представитель ведомства.

Марочко в очередной раз подчеркнул, что вооруженные силы Украины грубо пренебрегают всеми нормами международного гуманитарного права и используют запрещенные методы ведения войны.