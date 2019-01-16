Тимошенко рассказала, что следует советам Маргарет Тэтчер никогда не сдаваться

Кандидат в президенты Украины, глава партии "Батькивщина", бывший премьер Юлия Тимошенко поделилась, чему ее научила бывший премьер-министр Великобритании Маргарет Тэтчер. По мнению украинского политика, Маргарет Тэтчер была уникальная женщина, уникальный политик. Эксперт оценил заявление Тимошенко о том, что Порошенко не победит на выборах

Встреча Тимошенко и Тэтчер состоялась в 2007 году. "Тэтчер сказала мне тогда, что самое важное для политики - никогда не быть слабым и никогда не сдаваться", - рассказала лидер "Батькивщины".

Тимошенко перечислила советы, которые ей дала экс-британский премьер: никогда не действовать спонтанно, без подготовки, никогда не быть слабым и никогда не сдаваться. По словам Тимошенко, ее команда, понимая все, что происходит с Украиной, в течение трех лет работает с большой командой лучших специалистов в нескольких областях. "Мы - поколение, которое сегодня может построить свою Украину. И у нас есть все для этого - люди, интеллект, ресурсы. У нас нет времени на эксперименты снова, чтобы снова воспроизводить свою страну", - подчеркнула она в сообщении в Facebook.