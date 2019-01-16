В МИД РФ сообщили о новых свидетельствах связи США с ИГ

В МИД Росссии сообщили о новых свидетельствах связи США с "Исламским государством", террористической организацией, запрещенной в России. Департамент информации и печати МИД РФ выпустил комментарий в связи с подготовкой США информационной кампании по дискредитации политики России на афганском направлении.

В комментарии дипломаты обратили "внимание на продолжающие поступать свидетельства если не прямых, то косвенных связей американцев с игиловцами". "Речь идет о недавнем заявлении Движения талибов о целенаправленном рейде американского спецназа по захвату одной из талибских тюрем в афганской провинции Бадгис, в которой содержались боевики ИГИЛ, захваченные в плен на севере Афганистана в августе 2018 года", - говорится в сообщении. По данным МИД России, "все эти лица были увезены спецназовцами в неизвестном направлении". "По некоторым данным, среди них могли быть граждане России и государств Центральной Азии. Такой интерес к игиловцам наводит на мысль, не пытались ли США, предприняв такую акцию, не допустить утечки информации, которую упомянутые боевики ИГИЛ могли сообщить относительно своих реальных спонсоров" - подчеркнули в МИД РФ.

"Талибан" - террористическая организация, запрещенная в России.