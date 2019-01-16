В чем заключается секрет счастливой интимной жизни немцев?

Существует множество схем и методов, разработанных специалистами с целью улучшить сексуальную жизнь человека. Жители Германии, в основном, придерживаются одного. Зато действенного.

Так в чем же заключается секрет счастья в интимной сфере для немцев? Недавние исследования ученых показали, что нерегулярной и менее насыщенной половой жизни может способствовать... работа.

Означает ли это, что подавляющее большинство немцев увольняется со службы ради успехов в личной жизни? Конечно, нет. Но граждане Германии нашли способ использовать открытие ученых себе во благо.