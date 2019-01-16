Ученые доказали пользу умеренного голодания

Умеренное голодание приводит к улучшению здоровья и снижает риски заболеваний, связанных со старением организма, доказали ученые из Калифорнийского университета по итогам исследования.

Ученые Калифорнийского университета в Ирвайне провели эксперимент на лабораторных мышах, голодавших в течение суток. Выяснилось, что подопытные расходовали меньше энергии и потребляли меньше кислорода во время голодания. Кроме того, ученые отметили изменение соотношения между вдыхаемым кислородом и выдыхаемым углекислым газом.

По итогам эксперимента удалось установить, что голодание оказывает влияние на работу белков и генов, которые являются ключевыми в работе циркадных ритмов, регулирующих большинство процессов в организме, сообщает РИА Новости.

«Голодание способно перевести геном в менее «строгий» режим и подготовиться к будущему приему пищи. Это помогает запустить новые ритмические циклы в организме. Иначе говоря, голодание может перепрограммировать ряд клеточных реакций. Это, в итоге, идет на пользу здоровью и замедляет развитие болезней, связанных со старением», - прокомментировал результаты исследования профессор медицинской школы Калифорнийского университета в Ирвайне Паоло Сассоне-Корси.