//НАШИ ПАРТНЕРЫ
//новости 24СМИ
//Поп-новости
- Ляйсан Утяшева раскрыла семейный секрет: "Посмотрите на животик..."
- Юрий Лоза: «Битлз» – это «Битлз»
- "Я упал на самое дно", Влад Соколовский извинился перед всеми, кого он обидел
- Лиза Галкина предподнесла папе трогательный подарок
//Новости news.net.finam.ru
//Сад и огород
//самое читаемое
//В мире 13+
Украинцы стали "нацией заробитчан", заявили а Раде
16 января 2019, 16:54 [ «Аргументы Недели» ]
В чем Украина уверенно держит мировое лидерство – так это в количестве гастарбайтеров. Бездействие правительства привело к тому, что украинцы превратились в нацию «заробитчан», заявил депутат Рады.
Украинское министерство социальной политики обнародовало информацию, что 3,2 миллиона украинцев работают за границей. И прогнозы экспертов говорят о том, что количество граждан Украины, выезжающих на заработки за рубеж, продолжит увеличиваться.
«Международные эксперты констатируют, что Украина держит мировое лидерство по выезду людей на заработки. Прогнозируют, что в этом году мы потеряем еще 1,5 % рабочих. Скоро мы обгоним по количеству трудовых мигрантов всех соседей – Молдову, Беларусь, Россию. Из-за бездействия правительства украинцы превращаются а «нацию заробитчан», - заявил депутат Верховной рады Украины Сергей Шахов.
С 1 января 2019 года на Украине повысилась минимальная заработная плата. Однако тарифы, налоги и цены на продукты растут гораздо быстрей, сообщает РИА Новости.
Оставайтесь с нами. Добавьте нас в "Мои источники" в Яндекс Новостях и мы позаботимся о том, чтобы вы читали только интересный и проверенный контентДобавить в «Мои Источники» в Яндекс Новостях
Обсудить наши публикации можно здесь:
//Новости СМИ2
//Общество
Одна из самых дорогих актрис фильмов для взрослых стала проповедником
//В мире
МИД Украины выразил протест в связи с продлением ареста украинским морякам
Разрушенный взрывом дом в Магнитогорске будет полностью расселен
//Новости МирТесен
//Общество
Агента СБУ, собиравшего сведения в Крыму, выдворили из России
"Перетянула лицо": поклонники поражены изменениями во внешности Мадонны
Ляйсан Утяшева раскрыла семейный секрет: "Посмотрите на животик..."
//Новости партнеров
//В мире
//Общество
Путин поручил срочно расселить пострадавшее от взрыва здание в Магнитогорске
//Общество
//Авто
ДТП в России теперь можно будет оформить через мобильное приложение
//Новости СМИ2
//Здоровье
Самый полезный продукт для страдающих гипертонией людей посоветовали диетологи
//Общество
//В мире
"Я упал на самое дно", Влад Соколовский извинился перед всеми, кого он обидел
//В мире
Еврокомиссия отказалась пересматривать проект соглашения по Brexit
//Общество
Проект нового оперного театра, который будет построен в Севастополе, уже одобрен
//Общество
Дорожники в Крыму посыпают песок на дорогу руками из едущего УАЗа
//Общество
Советские космонавты рассказали подробности покушения на Брежнева полвека назад
Минфин Украины занял на внутреннем рынке около 350 миллионов долларов
Белгородские чиновники отобрали у 96-летней женщины подарок на Новый год
//В мире
//В мире
В Госдуме высказались о надежде Порошенко на увеличение помощи от ЕС
В московском центре соцреабилитации для инвалидов умерла девочка
//Общество
//В мире
//В мире
Лавров: Россия будет реагировать на военную активность НАТО у своих границ
//В мире