В чем Украина уверенно держит мировое лидерство – так это в количестве гастарбайтеров. Бездействие правительства привело к тому, что украинцы превратились в нацию «заробитчан», заявил депутат Рады.

Украинское министерство социальной политики обнародовало информацию, что 3,2 миллиона украинцев работают за границей. И прогнозы экспертов говорят о том, что количество граждан Украины, выезжающих на заработки за рубеж, продолжит увеличиваться.

«Международные эксперты констатируют, что Украина держит мировое лидерство по выезду людей на заработки. Прогнозируют, что в этом году мы потеряем еще 1,5 % рабочих. Скоро мы обгоним по количеству трудовых мигрантов всех соседей – Молдову, Беларусь, Россию. Из-за бездействия правительства украинцы превращаются а «нацию заробитчан», - заявил депутат Верховной рады Украины Сергей Шахов.

С 1 января 2019 года на Украине повысилась минимальная заработная плата. Однако тарифы, налоги и цены на продукты растут гораздо быстрей, сообщает РИА Новости.