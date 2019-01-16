//НАШИ ПАРТНЕРЫ
//Новости marketgid
//новости 24СМИ
//Поп-новости
- Ляйсан Утяшева раскрыла семейный секрет: "Посмотрите на животик..."
- Юрий Лоза: «Битлз» – это «Битлз»
- "Я упал на самое дно", Влад Соколовский извинился перед всеми, кого он обидел
- Лиза Галкина предподнесла папе трогательный подарок
//Новости news.net.finam.ru
//Сад и огород
//самое читаемое
//В мире 13+
В Нью-Йорке взорвали мост через Гудзон
16 января 2019, 16:20 [ «Аргументы Недели» ]
Восточная часть моста Tappan Zee через реку Гудзон в американском штате Нью-Йорк была разрушена во вторник в ходе мощного взрыва. Об этом сообщает агентство ТАСС со ссылкой на New York Post.
Специалисты провели контролируемый подрыв восточной части старого моста через Гудзон для его демонтажа. Переправа прослужила американцам более 50 лет - это срок, на который она и была рассчитана.
Мост Tappan Zee построили еще в 1955 году прошлого века. Уничтожить его должны были в 2005-м, однако сооружение прослужило на 11 лет дольше. И только сейчас конструкцию, наконец, взорвали.
Западную часть моста также планируется демонтировать в течение года, сообщает газета. Отжившие свой век конструкции старого моста в дальнейшем поднимут из воды и отправят на переработку.
Посмотреть эту публикацию в Instagram
Оставайтесь с нами. Добавьте нас в "Мои источники" в Яндекс Новостях и мы позаботимся о том, чтобы вы читали только интересный и проверенный контентДобавить в «Мои Источники» в Яндекс Новостях
Обсудить наши публикации можно здесь:
//Новости СМИ2
//Общество
Одна из самых дорогих актрис фильмов для взрослых стала проповедником
//В мире
МИД Украины выразил протест в связи с продлением ареста украинским морякам
Разрушенный взрывом дом в Магнитогорске будет полностью расселен
//Новости МирТесен
//Общество
Агента СБУ, собиравшего сведения в Крыму, выдворили из России
"Перетянула лицо": поклонники поражены изменениями во внешности Мадонны
Ляйсан Утяшева раскрыла семейный секрет: "Посмотрите на животик..."
//Новости партнеров
//В мире
//Общество
Путин поручил срочно расселить пострадавшее от взрыва здание в Магнитогорске
//Общество
//Авто
ДТП в России теперь можно будет оформить через мобильное приложение
//Новости СМИ2
//Здоровье
Самый полезный продукт для страдающих гипертонией людей посоветовали диетологи
//Общество
//В мире
"Я упал на самое дно", Влад Соколовский извинился перед всеми, кого он обидел
//В мире
Еврокомиссия отказалась пересматривать проект соглашения по Brexit
//Общество
Проект нового оперного театра, который будет построен в Севастополе, уже одобрен
//Общество
Дорожники в Крыму посыпают песок на дорогу руками из едущего УАЗа
//Общество
Советские космонавты рассказали подробности покушения на Брежнева полвека назад
Минфин Украины занял на внутреннем рынке около 350 миллионов долларов
Белгородские чиновники отобрали у 96-летней женщины подарок на Новый год
//В мире
//В мире
В Госдуме высказались о надежде Порошенко на увеличение помощи от ЕС
В московском центре соцреабилитации для инвалидов умерла девочка
//Общество
//В мире
//В мире
Лавров: Россия будет реагировать на военную активность НАТО у своих границ
//В мире