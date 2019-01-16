В Нью-Йорке взорвали мост через Гудзон

Восточная часть моста Tappan Zee через реку Гудзон в американском штате Нью-Йорк была разрушена во вторник в ходе мощного взрыва. Об этом сообщает агентство ТАСС со ссылкой на New York Post.

Специалисты провели контролируемый подрыв восточной части старого моста через Гудзон для его демонтажа. Переправа прослужила американцам более 50 лет - это срок, на который она и была рассчитана.

Мост Tappan Zee построили еще в 1955 году прошлого века. Уничтожить его должны были в 2005-м, однако сооружение прослужило на 11 лет дольше. И только сейчас конструкцию, наконец, взорвали.

Западную часть моста также планируется демонтировать в течение года, сообщает газета. Отжившие свой век конструкции старого моста в дальнейшем поднимут из воды и отправят на переработку.