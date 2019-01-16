МИД Украины выразил протест в связи с продлением ареста украинским морякам

Министерство иностранных дел Украины выразило решительный протест в связи с решением Лефортовского суда Москвы продлить арест 24 украинских моряков, задержанных за нарушение государственной границы РФ. Суд продлил арест 24 украинским морякам

МИД Украины заявил, что решение суда является неправомерным, а сам судебный процесс над нарушителями российской границы – противоречащим международному гуманитарному праву.

«Согласно Третьей Женевской конвенции об обращении с военнопленными в 1949 году, 24 украинских военнослужащих являются военнопленными. Мы требуем от России обращаться с ними в полном соответствии с их статусом и уважать их права в соответствии с международным гуманитарным правом», - заявило украинское внешнеполитическое ведомство.

Кроме того, украинский МИД потребовал от российской стороны предоставить медицинские заключения о состоянии здоровья моряков, которые получили ранения в ходе приведшего к задержанию инцидента, а также призвал мировое сообщество «осудить действия России и консолидировать давление на Москву» с целью скорейшего освобождения моряков, сообщает «КоммерсантЪ».