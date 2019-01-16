В самопровозглашенной ДНР обозначили помехи для военного броска Киева на Донбасс

В армии самопровозглашенной ДНР рассказали, что мешает Вооруженным силам Украины начать наступление в Донбассе. Соответствующий материал появился на страницах отечественных интернет-СМИ.

Офицер ДНР Александр Матюшин в разговоре с ФАН отметил, что вторжение ВСУ маловероятно, так как противник не готов к боям в городских условиях. Еще одной помехой для проведения операции, по словам Матюшина, является низкий моральный дух киевских силовиков, часть которых не хочет воевать.

Ополченец Вячеслав Дьяков, в свою очередь, заявил, что в настоящий момент украинская армия не может наступать из-за погоды. «Слякоть никто не отменял», - заметил защитник республики.

Ранее сегодня сообщалось, что в Государственной Думе РФ предложили задействовать при урегулировании противостояния в Донбассе «аландский» вариант.