Brexit как тренд на экономическую нестабильность

Политическая и экономическая нестабильность – по сути, тренд последнего времени. Провал ратификации плана Brexit и неразбериха в британском парламенте служит этому наглядным подтверждением. Пушков: "Прежний "Запад" - стабильный, надежный исчезает на глазах"

Такого разгрома сторонников Brexit не ожидал, пожалуй, никто: план правительства Терезы Мэй по выходу из ЕС поддержали всего 202 парламентария. Зато против проголосовали 432. Такого разрыва в голосах британский парламент не видел без малого 90 лет.

Более того, оппозиция в британском парламенте инициировала процедуру голосования по вотуму недоверия Терезе Мэй и ее кабинету министров. Вероятность отставки правительства сейчас высока как никогда.

Евросоюз, в свою очередь, смотрит на неразбериху в британском парламенте с недоумением. Из Брюсселя уже прозвучал призыв к правительственным кругам Великобритании «как можно скорее определиться со своей позицией».

Вся эта запутанная ситуация вокруг Brexit приводит евро в подвешенное состояние. Доллар в таких условиях чувствует себя гораздо вольготней. Это, в свою очередь, отражается на ценах на нефть: сегодня она подросла до 60 долларов за баррель. Однако эксперты считают, что «медвежий тренд» все еще силен, а значит, цена вряд ли будет подниматься выше. Мировые инвестиционные банки явно поторопились, заявив, что «худшее на мировых рынках позади и 2019 год будет благоприятен для инвесторов», пишет Телеграм-канал «Экономика цифровой эры».