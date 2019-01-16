Журналист озвучил предупреждение о близости распада украинского государства

Украинское государство близко к своему распаду. С соответствующим заявлением выступил Дмитрий Гордон, киевский журналист.

Представитель СМИ охарактеризовал текущую ситуацию в бывшей советской республике как «полный разлад государства». Страна находится на пороге исчезновения, озвучил свое предупреждение Гордон.

По словам журналиста, процитированного сайтом «ПолитНавигатор», в настоящее время на Украине «не работает вообще ничего». В сложившихся условиях крайне важно, чтобы правильно прошли выборы, полагает Гордон. Согласно его точке зрения, на них должны одержать победу политики, которые окажутся в состоянии «сымитировать государство».

Ранее в среду сообщалось, что в Верховной Раде придумали тактику войны с Российской Федерацией. По данному вопросу высказался представитель националистического лагеря Дмитрий Ярош.