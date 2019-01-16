Меркель: Евросоюз ждет предложений по Brexit от Терезы Мэй
16 января 2019, 13:49 [ «Аргументы Недели» ]
Канцлер ФРГ Ангела Меркель в среду, 16 января, заявила, что Европейский союз в настоящий момент ждет новых предложений по выходу Великобритании из ЕС от британского премьер-министра Терезы Мэй.
Меркель подчеркнула, что Евросоюз хочет минимизировать ущерб от Brexit и поэтому ожидает следующего шага от британской стороны, передает телеканал N-TV.
По словам Канцлера ФРГ, Германия готова к разным сценариям развития, в частности, и к выходу Британии из ЕС без сделки. Ангела Меркель уточнила, что пакет документов, который был принят в этой связи немецкой стороной, будет обсуждаться завтра в рамках заседания Бундестага.