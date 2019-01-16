Израиль решил не скрывать свои действия в Сирии. Ответит ли на это Иран?

Вступление Авива Кохави в должность главы Генерального штаба Израиля ознаменовало переход еврейского государства к новой политике в Сирии. На протяжении последних недель Тель-Авив продемонстрировал беспримерную открытость в заявлениях относительно своих действий в Арабской Республике.

Так, руководитель израильского правительства Биньямин Нетаньяху официально признал «авторство» армии страны в одном из ракетных ударов по территории Сирии. А экс-глава Генштаба Гади Айзенкот подтвердил, что еврейское государство оказывало помощь деньгами и оружием силам, борющимся с президентом Башаром Асадом.

Как полагает Wall Street Journal, подобная политика открытости способна спровоцировать весьма жесткие ответные шаги со стороны Ирана. Российский военный эксперт Юрий Лямин, ставший собеседником «Независимой газеты», высказал несколько иное мнение.

Аналитик напомнил, что иранские официальные лица ранее открыто обвиняли Израиль в помощи сирийским боевикам и ударах по республике. Новая политика Тель-Авива мало что меняет для Тегерана, заявил Лямин. При этом он допустил возможность обострения ситуации, если еврейское государство «пойдет на дальнейшую эскалацию не словом, а делом».