Лавров заявил, что Россия намерена спасать ДРСМД

Глава Министерства иностранных дел России Сергей Лавров утром в среду, 16 января, заявил, что Москва намерена и дальше работать над спасением Договора о ракетах средней и меньшей дальности.

Соответствующее заявление дипломат сделал в ходе пресс-конференции по итогам 2018 года. Как сообщает сегодня телеканал Россия 24, Лавров также выразил надежду на то, что европейские страны приложат усилия для сохранения ДРСМД и не станут поддаваться Вашингтону.

По словам министра, Европа в настоящий момент заинтересована в спасении вышеуказанного договора, может быть, больше, чем кто-либо другой.