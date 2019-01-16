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Назван предполагаемый «аландский» вариант завершения войны в Донбассе

16 января 2019, 12:41 [ «Аргументы Недели» ]

Назван предполагаемый «аландский» вариант завершения войны в Донбассе
фото: globallookpress.com

Кризис на востоке Украины можно попытаться урегулировать с помощью «аландского» варианта. Такого мнения придерживается Олег Нилов, представитель Госдумы РФ.

Экс-комбриг ДНР раскрыл причину отказа ополченцев от взятия Мариуполя в 2014-м

Экс-комбриг ДНР раскрыл причину отказа ополченцев от взятия Мариуполя в 2014-м

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Олег Нилов полагает, что подобный сценарий можно попытаться реализовать в Донбассе, на территории которого с весны 2014 года идет гражданская война. Как пишет «ПолитНавигатор», российский парламентарий призвал официальный Хельсинки инициировать обсуждение на международном уровне «аландского» варианта урегулирования украинского кризиса.

Ранее сегодня сообщалось, что бывший командир бригады ДНР Александр Ходаковский объяснил отказ ополченцев от взятия Мариуполя в 2014 году.

 

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