Кризис на востоке Украины можно попытаться урегулировать с помощью «аландского» варианта. Такого мнения придерживается Олег Нилов, представитель Госдумы РФ.

Власти Финляндии успешно решили проблему Аландских островов, которые в первой четверти XX века захотели выйти из состава страны, путем предоставления архипелагу широкой автономии. Она, в частности, предполагает использование шведского языка как основного и освобождение местных жителей от службы в рядах финской армии.

Олег Нилов полагает, что подобный сценарий можно попытаться реализовать в Донбассе, на территории которого с весны 2014 года идет гражданская война. Как пишет «ПолитНавигатор», российский парламентарий призвал официальный Хельсинки инициировать обсуждение на международном уровне «аландского» варианта урегулирования украинского кризиса.

Ранее сегодня сообщалось, что бывший командир бригады ДНР Александр Ходаковский объяснил отказ ополченцев от взятия Мариуполя в 2014 году.