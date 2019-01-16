В Сербии арестован мужчина, готовивший покушение на Путина

На территории Сербии сегодня был арестован 21-летний мужчина, который подозревается в подготовке покушения на президента Российской Федерации Владимира Путина в рамках его завтрашнего визита в Белград.

Согласно последней информации, сотрудники полиции остановили человека по имени Армин Алибашич в поселке Поток неподалеку от города Нови-Пазар, передает Lenta.ru данные сербского издания "Правда".

Правоохранители обратили внимание на рюкзак молодого мужчины, который показался им подозрительным. В сумке впоследствии была обнаружена винтовка с оптическим прицелом. Позже обыски прошли в доме Алибашича, где нашли целый арсенал, а также составляющие для бомбы.