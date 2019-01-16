Главный раввин Москвы попал в один список с министрами РФ на форуме в Давосе

Стали известны участники российской делегации на Международном экономическом форуме в Давосе 2019 года. Соответствующая информация оказалась в распоряжении интернет-СМИ.

Как пишет The Bell, Россию на мероприятии среди прочих представят главный раввин Москвы Пинхас Гольдшмит и предприниматель Олег Дерипаска, который отправится в Швейцарию в качестве главы благотворительного фонда «Вольное дело». При этом Гольдшмит и Дерипаска попали в один список с представителями правительственной делегации.

Какое отношение раввин и бизнесмен имеют к кабинету министров? Может быть, в РФ существует теневое правительство, о котором граждане страны не знают?