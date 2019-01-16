Суд продлил арест 24 украинским морякам

Лефортовский суд Москвы принял решение на три месяца продлить арест всем 24 украинским морякам, которые обвиняются в незаконном пересечении границы Российской Федерации в районе Керченского пролива.

Осведомленный источник утверждает, что суд удовлетворил ходатайство следователя и официально продлил до 24 апреля 2019 года срок содержания под стражей всем обвиняемым, передает в среду, 16 января, ТАСС.

Отмечается, что рассмотрение ходатайств о продлении ареста 20 украинцам прошло накануне. Заседания проходили в закрытом режиме, а журналистам позволили присутствовать лишь на оглашении решения. Сегодня состоялись рассмотрения ходатайств в отношении еще четырех моряков.