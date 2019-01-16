Украинский «Антонов» намерен возобновить производство самолётов Ан-124

Первый заместитель генерального директора «Укроборонпрома» Сергей Омельченко сообщил, что украинское предприятие «Антонов» возобновит производство самолётов Ан-124 «Руслан». По его словам, в настоящее время компания сотрудничает с несколькими международными компаниями, занимающимися производством авиатехники.

Гиганты небес

Как рассказал Омельченко в эфире телеканала «Прямой», сейчас для предприятия «Антонов» актуален вопрос замены комплектующих самолёта «Руслан». Часть комплектующих для Ан-124 - узлы и агрегаты - производились российскими заводами. По словам Омельченко, без России невозможно самолёт «Руслан» собрать. Украина ищет, кто может заменить Россию.

Омельченко отметил, что сейчас на Украине полностью перерабатывают всю электронную составляющую Ан-124. По его мнению, инженерная группа и конструкторы ГП «Антонов» должны принять ее уже в этом году, чтобы «начать сбор первого самолёта, у которого не будет ни одного комплектующего изделия из России», - передает RT.

Еще несколько месяцев назад предприятие «Антонов» назвало невозможным производство Ан-124 в России.

Заслуженный пилот России Юрий Сытник рассказал о вкладе в авиастроение советского и российского авиаконструктора Виктора Толмачева, создавшего уникальные самолеты Ан-124 "Руслан" и "Руслан". Советский авиаконструктор Виктор Толмачев, который был главным конструктором легендарных Ан-124 "Руслан" и Ан-225 "Мрия" умер 7 июня 2018 года на 84 году жизни.