Предсказание о скором начале Третьей мировой войны огласили итальянские ученые
16 января 2019, 10:49 [ «Аргументы Недели» ]
В скором времени на Земле начнется новый глобальный конфликт. С таким предсказанием выступили итальянские ученые, пишут российские интернет-СМИ.
Как стало известно сайту actualnews.org, сотрудники Флорентийского университета проанализировали события, происходящие на планете, и пришли к выводу о неизбежности Третьей мировой войны. Согласно точке зрения исследователей, противостояния избежать не удастся, даже если человечество начнет жить по религиозным заповедям. В ходе Третьей мировой Земля будет уничтожена, говорится в процитированной заметке.
Ранее на текущей неделе сообщалось, что отечественный эксперт Алексей Леонков предрек полное уничтожение флота США в случае их военного столкновения с Россией. По словам аналитика, если начнется война, армия РФ использует нетрадиционные методы ведения боевых действий.