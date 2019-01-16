Предсказание о скором начале Третьей мировой войны огласили итальянские ученые

В скором времени на Земле начнется новый глобальный конфликт. С таким предсказанием выступили итальянские ученые, пишут российские интернет-СМИ.

Как стало известно сайту actualnews.org, сотрудники Флорентийского университета проанализировали события, происходящие на планете, и пришли к выводу о неизбежности Третьей мировой войны. Согласно точке зрения исследователей, противостояния избежать не удастся, даже если человечество начнет жить по религиозным заповедям. В ходе Третьей мировой Земля будет уничтожена, говорится в процитированной заметке.

Ранее на текущей неделе сообщалось, что отечественный эксперт Алексей Леонков предрек полное уничтожение флота США в случае их военного столкновения с Россией. По словам аналитика, если начнется война, армия РФ использует нетрадиционные методы ведения боевых действий.