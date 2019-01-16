Российский сенатор Александр Пушков оперативно прокомментировал отвержение парламента Великобритании предложения британского премьер-министра Терезой Мэй соглашения по Brexit - выходу страны из ЕС.

Британский парламент отверг план Терезы Мэй по выходу из ЕС

По мнению политика Александра Пушкова, прежний "Запад" - "стабильный, надежный исчезает на глазах", а в Британии развивается новый кризис. "После провала плана Мэй Британия погружается в новую фазу политического кризиса. Прежний "Запад" - стабильный, надежный исчезает на глазах", - написал Пушков в Тwitter.

В связи с тем, что британский парламент отверг предложенное Терезой Мэй соглашение по Brexit, открывается путь для большого количества разных сценариев развития событий.