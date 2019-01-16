Сегодня стало известно, что Пентагон выделил на совершенствование ПРО США 240 миллионов долларов. Соответствующая информация содержится в контракте, обнародованном Агентством по противоракетной обороне.

В среду, 16 января, сообщается, что Министерство обороны США недавно заключило контракт с всемирно известной компанией Boeing на исследование и создание систем, которые позволят существенно улучшить характеристики противобаллистической обороны страны.

Как отмечает сегодня RT, совершенствование американских систем ПРО следует, в частности, выполнить для защиты от "сверхзвуковых угроз" со стороны других государств.