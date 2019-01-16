Экс-комбриг ДНР раскрыл причину отказа ополченцев от взятия Мариуполя в 2014-м

Александр Ходаковский, бывший командир бригады «Восток», рассказал, почему ополченцы ДНР не стали брать Мариуполь в 2014 году. Соответствующее заявление Ходаковский сделал на встрече с общественностью, состоявшейся в Санкт-Петербурге.

Экс-комбриг отметил, что для осуществления операции по взятию города нужно было перебрасывать подразделения с других участков фронта, пишет inforeactor.ru. Между тем, ополчение самопровозглашенной республики испытывало дефицит личного состава.

Александр Ходаковский добавил, что в случае продвижения защитников ДНР в направлении Мариуполя были бы уничтожены два металлургических комбината, расположенные на территории населенного пункта. Вооруженные силы Украины получили приказ ударить по предприятиям из «Градов», если ополченцы приблизятся к городу.

Ранее в среду сообщалось, что в российском парламенте предрекли катастрофические последствия вероятного наступления ВСУ на Донбасс для Украины.