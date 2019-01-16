Пушков высказался о неудачном итоге переговоров России и США по ДРСМД

Председатель Комиссии Совета Федерации по информационной политике Алексей Пушков прокомментировал результат российско-американских переговоров по Договору о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД), состоявшихся 15 января в Женеве.

В Штатах настаивают на уничтожении российской ракетной системы

По мнению российского сенатора, встреча была нужна США только "для отвода глаз". Пушков уверен, что решение властей США о выходе из ДРСМД уже принято окончательно.

Алексей Пушков написал свое мнение по переговорам в Тwitter: "США провели переговоры о ДРСМД в Женеве не для поиска путей сохранения договора, а для отвода глаз. Решение о выходе из него в Вашингтоне уже принято". "Встреча в Женеве для США - всего лишь маневр, чтобы вновь обвинить Россию и убедить европейцев поддержать этот шаг Вашингтона", - подчеркнул политик.

В МИД России сообщили, что 15 января 2019 года в Женеве состоялись двусторонние российско-американские консультации по Договору между СССР и США о ликвидации их ракет средней дальности и меньшей дальности. Российскую межведомственную делегацию возглавил заместитель Министра иностранных дел Российской Федерации Сергей Рябков, американскую делегацию – старшая заместитель Госсекретаря США по контролю над вооружениями и международной безопасности Андреа Томпсон.

Томпсон на встрече по ДРСМД в Швейцарии потребовала у российской стороны уничтожить ракету 9М729.

Стороны обсудили ряд проблемных вопросов, связанных с текущей ситуацией вокруг Договора. По окончании переговор Рябков сказал, что США показали четкое стремление довести до конца заявленную линию на слом соглашения.