Демократ Кирстен Гиллибранд объявила о желании баллотироваться в президенты США

Сенатор-демократ от штата Нью-Йорк Кирстен Гиллибранд объявила о желании участвовать в выборах президента США, которые пройдут в ноябре 2020 года. Кирстен Гиллибранд, если ее изберут президентом, намерена заняться усовершенствованием систем здравоохранения и образования, - сообщает kp.ru.

О планах "баллотироваться на пост президента Соединенных Штатов" политик рассказала она в интервью телеканалу CBS.

По словам Гиллибранд, если избиратели окажут ей доверие и изберут главой государства, она займется усовершенствованием систем здравоохранения и образования, развитием государственных школ и центров повышения квалификации рабочих. Также сенатор-демократ заявила, что намерена бороться против "коррупции и жадности" Вашингтона. Гиллибранд не сомневается, что у нее все получится.

"Я знаю, что у меня есть сострадание, у меня хватит мужества и бесстрашия, чтобы этого добиться", - подчеркнула сенатор.

Дональд Трамп ранее выразил уверенность, что на будущих президентских выборах у него не будет конкурентов.