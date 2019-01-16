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Демократ Кирстен Гиллибранд объявила о желании баллотироваться в президенты США

16 января 2019, 09:04 [ «Аргументы Недели» ]

Демократ Кирстен Гиллибранд объявила о желании баллотироваться в президенты США
фото: соцсети

Сенатор-демократ от штата Нью-Йорк Кирстен Гиллибранд объявила о желании участвовать в выборах президента США, которые пройдут в ноябре 2020 года. Кирстен Гиллибранд, если ее изберут президентом, намерена заняться усовершенствованием систем здравоохранения и образования, - сообщает kp.ru.

О планах "баллотироваться на пост президента Соединенных Штатов" политик рассказала она в интервью телеканалу CBS.

По словам Гиллибранд, если избиратели окажут ей доверие и изберут главой государства, она займется усовершенствованием систем здравоохранения и образования, развитием государственных школ и центров повышения квалификации рабочих. Также сенатор-демократ заявила, что намерена бороться против "коррупции и жадности" Вашингтона. Гиллибранд не сомневается, что у нее все получится.

"Я знаю, что у меня есть сострадание, у меня хватит мужества и бесстрашия, чтобы этого добиться", - подчеркнула сенатор.
Дональд Трамп ранее выразил уверенность, что на будущих президентских выборах у него не будет конкурентов.

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