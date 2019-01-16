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Депутат Верховной Рады придумал тактику для вероятной войны Украины с Россией
16 января 2019, 09:24 [ «Аргументы Недели» ]
Дмитрий Ярош рассказал, какой тактике необходимо придерживаться украинским военным в случае вооруженного конфликта с Россией. Депутат Верховной Рады высказался по данному вопросу в разговоре с журналистами.
По словам Яроша, для армии Украины важно нанести противнику потери, которые сделают невозможным его дальнейшее продвижение. Данная цель достигается за счет использования тактики активной обороны. Она предполагает максимальное сближение с «врагом», когда он входит в город, отметил парламентарий. В позиционные бои, в которых противник сможет использовать свою авиацию, ввязываться не следует, процитировал Дмитрия Яроша «ПолитНавигатор».
Ранее на текущей неделе сообщалось, что бывший украинский депутат Алексей Журавко назвал детали американского плана по развалу России с помощью киевских властей.
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