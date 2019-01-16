Посол США в Германии Ричард Гренелл не скрывает, что угрожал немецкими компаниями санкциями из-за строительства газопровода "Северный поток-2". Американский дипломат не видит ничего предосудительного в том, чтобы рассылать немецким компаниям письма с угрозами введения санкций, - сообщает kp.ru. Посол США в Германии переврал планы России по "Северному потоку - 2"

США выступают против реализации проекта "Северный поток-2". Ричард Гренелл направил письма немецким компаниям, занятым в строительстве газопровода, с предупреждением, что они могут быть наказаны.

"Моя работа в качестве посла США заключается в том, чтобы быть представителем своей страны и сообщать о позиции Белого дома немецким властям, представителям бизнеса, гражданам, СМИ и общественности. Содержание этих писем не отличается от заявлений, которые мы озвучивали публично", - рассказал посол США в Германии в интервью Rheinische Post.

Гренелл подчеркнул, что у Соединенных Штатов и Конгресса есть свое мнение относительно реализации проекта "Северный поток-2", которое будет и дальше открыто выражаться немецким властям в рамках защиты интересов американцев и их родины.

По поводу письма Гренелла выступили МИД Германии, официальный представитель МИД РФ Мария Захарова и даже в МИД КНР призвали США с уважением относиться к участникам строительства газопровода, поскольку компании сами могут выбирать, с кем им сотрудничать.

Директор Департамента информации и печати в МИД РФ Мария Захарова заявила, что угрозы дипломата ввести санкции против немецких компаний являются неприемлемыми.