Президент США Дональд Трамп повредил руку во время игры с младшим сыном. На днях в ходе пресс-конференции сотрудники различных изданий заметили на руке американского лидера большой пластырь.

Трамп ничего не сказал журналистам о случившемся, поэтому работники СМИ начали опрашивать докторов. Некоторые из них предположили, что окровавленный пластырь говорит о применении мощных препаратов для лечения политика, передает в среду "Свободная пресса".

Впоследствии пресс-секретарь Белого дома Сара Сандерс утешила обеспокоенных журналистов. Выяснилось, что Дональд Трамп "веселился" с сыном Бэрроном и травмировал руку.