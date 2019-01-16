Украину ждет катастрофа в случае полномасштабного наступления Вооруженных сил страны на республики Донбасса. Соответствующее заявление сделал Константин Затулин, представитель российской Госдумы.

Некоторое время назад СМИ процитировали ветерана военной операции Киева в Донбассе Виталия Аверина, который призвал устроить штурм ДНР и ЛНР. Только так, по мнению Аверина, можно завершить конфликт.

Согласно оценке Константина Затулина, подобные заявления свидетельствуют о наличии в бывшей советской республике «обезумевших людей», готовых к убийствам своих сограждан. При этом парламентарий спрогнозировал, что предполагаемое наступление ВСУ на Донбасс закончится для Украины катастрофой, пишет politpuzzle.ru.

Ранее на текущей неделе сообщалось, что военный корреспондент Марина Ахмедова предложила «простое» для Москвы средство завершения противостояния на востоке Украины.