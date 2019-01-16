Президент РФ Владимир Путин собирается с визитом в Сербию и перед поездкой дал интервью сербским изданиям "Политика" и "Вечерние новости". Верующие, в том числе в Сербии, обеспокоены сообщениями о расколе православного мира из-за действий украинских властей.

Путин рассказал, что президента Украины Петра Порошенко активно поддерживают США и Константинопольский патриархат.

По словам российского лидера, Порошенко создает "новую церквь" с целью разделить Украину и Россию.

Путин напомнил, что 15 декабря 2018 года украинское руководство провело так называемый объединительный собор. "На нём было провозглашено создание «Православной церкви Украины», и 6 января 2019 года патриарх Варфоломей подписал томос (указ) о её автокефалии", - рассказал в интервью Путин. Он подчеркнул, что "попытка легализовать под юрисдикцией Стамбула существующие на Украине раскольнические общины, является грубым нарушением православных канонов", - сообщается на сайте Кремля.

По его словам, "новая церковная структура является исключительно политическим, светским проектом". "Его главная цель – разделить народы России и Украины, посеять не только национальную, но религиозную рознь. Неслучайно в Киеве уже заявили об «окончательном обретении независимости от Москвы»", - сообщил глава российского государства.

Путин подчеркнул, что "ни о какой духовной жизни речь здесь не идёт – мы имеем дело с опасным и безответственным политиканством". По словам российского президента, "Россия не намерена вмешиваться в церковные процессы, тем более на территории соседнего суверенного государства", но очевидна "опасность, в том числе и для мирового православия", государство грубо вмешалось в религиозную деятельность.