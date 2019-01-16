США и Республика Корея намерены провести совместные военные учения

В СМИ утром в среду, 16 января, появилась информация о том, что США и Республика Корея планируют провести совместные командно-штабные учения под названием Key Resolve ("Ключевое решение").

Предполагается, что маневры начнутся 4 марта и будут длиться примерно две недели. Соответствующую информацию предоставил телеканал KBS, ссылаясь на собственные источники.

Сейчас американская и южнокорейская стороны обсуждают ключевые детали грядущих учений. В частности, рассматривается возможность изменения названия маневров на "19-1", поскольку власти КНДР считают наименование Key Resolve чрезмерно провокационным.