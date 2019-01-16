Британский парламент отверг план Терезы Мэй по выходу из ЕС

Накануне парламент Великобритании отверг предложенное премьер-министром страны Терезой Мэй соглашение по Brexit. Подобное решение открыло путь для большого количества разных сценариев развития событий.

В частности, это может закончиться "жестким" выходом Британии из Европейского союза или даже отменой Brexit, сообщило в минувший вторник РИА "Новости" . Отметим, что Терезу Мэй и ее соглашение поддержали лишь 202 парламентария, а против выступили 432 политика.

Напомним, голосование уже переносилось. В декабре прошлого года стало понятно, что данное соглашение не набирает достаточно голосов. После этого Терезе Мэй не удалось убедить коллег в том, что договоренности, которые ей удалось достичь с ЕС, являются лучшими из всех возможных.