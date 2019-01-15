Посол США в Германии Ричард Гренелл высказал мнение, с какой целью Россию занимается реализацией проекта "Северный поток-2". Как считает американский дипломат, Россия не собирается поставлять газ в Европу транзитом через Украину после завершения строительства газопровода "Северный поток-2".

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В интервью немецкому изданию Rheinische Post Ричард Гренелл сказал, что "Северный поток-2" - это не экономический проект. Он полагает, что цель проекта - создать альтернативный маршрут транспортировки российского газа для Европы в обход Украины.

Президент РФ Владимир Путин неоднократно заявлял, что Россия после ввода в действие нового газопровода не отменит транзит газа через украинскую территорию.

Но Гренелл уверяет, то Владимир Путин хочет прекратить транзит газа через Украину благодаря двум газопроводам: "Турецкий поток" и "Северный поток-2", - сообщает Лента.ру. Он предостерег Европу от попадания в зависимость от России, назвав ее страной-агрессором.