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В Штатах настаивают на уничтожении российской ракетной системы

15 января 2019, 21:47 [ «Аргументы Недели» ]

В Штатах настаивают на уничтожении российской ракетной системы
фото: pixabay.com

Заместитель госсекретаря США по контролю над вооружениями и международной безопасности Андреа Томпсон на встрече по ДРСМД в Швейцарии потребовала у российской стороны уничтожить ракету 9М729.

Томпсон подчеркнула, что встреча принесла Вашингтону разочарование, потому что "Россия продолжает существенно нарушать договор и не готова объяснить, как она планирует вернуться к его полному и поддающемуся проверке соблюдению". Американская сторона продолжает настаивать на уничтожении российской ракеты 9М729, сообщает РИА Новости.

На претензии со стороны США ответил Сергей Рябков, замглавы российского МИД. Он выразил мнение, что Соединённые Штаты не намерены считаться с российскими аргументами и конструктивно подходить к рассмотрению аргументов Москвы. Также он отметил, что целью России на встрече являлось "предложить американской стороне серию конкретных мер в области транспарентности применительно к ракете 9М729".

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