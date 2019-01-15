"Киевская область": Гордон высказал опасения о результатах выборов на Украине

Дмитрий Гордон высказал мнение, что судьба Украины зависит от предстоящих выборов президента страны. Он не исключает возможности, что страна попросту может прекратить своё существование.

На Украине неоднократно слышатся речи о кризисе власти и его возможных последствиях. Зачастую говорящие высказывают своё мнение насчёт того курса, который избрало правительство страны. Недавно своим мнением поделился и журналист Дмитрий Гордон, сообщает РИА Новости.

Гордон считает, что на судьбу Украины во многом окажут влияние грядущие выборы президента страны. Журналист надеется, что у власти встанет человек, "который может спасти страну от распада", иначе Украина может попросту перестать существовать.

"Может, государство наше будет называться — Киевская область. Не исключено", - заявил Гордон. и тут же добавил: "Если выберут не тех, страны может не быть. Я хочу, чтобы все это понимали".