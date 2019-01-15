Перспективы прекращения вооруженного противостояния на востоке Украины для Российской Федерации «довольно просты и вполне осуществимы». Такое мнение высказала военный корреспондент Марина Ахмедова.

Согласно точке зрения журналиста, Москве нужно «начать относиться» к жителям восставшего против Киева Донбасса, как к крымчанам. Такое отношение, по словам Ахмедовой, предполагает раздачу российских паспортов. Она поможет прекратить конфликт, процитировал военкора сайт «ПолитНавигатор».

В Донбассе с весны 2014 года продолжается силовая операция Киева, направленная против самопровозглашенных ДНР и ЛНР. Ранее сегодня сообщалось, что в ополчении рассказали о помощи, которую оказывает Запад Вооруженным силам Украины в их противостоянии защитникам независимости региона. По данным вопросу высказался представитель бригады «Восток» Владислав «Шиба».