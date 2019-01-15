Экс-депутат Рады назвал детали плана США по развалу России с помощью Порошенко
15 января 2019, 14:22 [ «Аргументы Недели» ]
Власти Соединенных Штатов, вероятнее всего, решили поставить на выборах украинского президента на Петра Порошенко. Такое заявление в беседе со СМИ сделал Алексей Журавко, бывший депутат Верховной Рады.
Экс-парламентарий отметил в интервью интернет-изданию Nation News, что только Порошенко способен претворить в жизнь американский план по развалу России. Замысел Вашингтона, по словам Журавко, состоит в том, чтобы превратить Украину в «постоянную кровоточащую рану» около границ РФ. Вследствие такого соседства Москве придется вкладывать большие финансовые средства в укрепление государственных рубежей и недопущение беспорядков, отметил бывший депутат. В соответствии с планом США, данные траты, как заявил Алексей Журавко, должны привести к истощению российского бюджета и спровоцировать недовольство населения.
Ранее сообщалось, что отечественный политолог Сергей Марков обозначил три сценария США по выборам на Украине.