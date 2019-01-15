Настя Рыбка и Алекс Лесли приговорены к условному сроку судом Таиланда

Во вторник, 15 января, стало известно, что скандально известные Александр Кириллов (Алекс Лесли) и Анастасия Вашукевич (Настя Рыбка) были приговорены судом Таиланда к условным срокам заключения.

Подчеркивается, что Лесли, Рыбка и еще шесть обвиняемых по делу о нелегальном тренинге интимного характера в Таиланде были также приговорены к фактическому заключению, которое приравнивается к уже отбытому ими сроку, передает сегодня корреспондент РИА "Новости"

Известно, что все фигуранты признали свою вину. Они находились девять месяцев в следственной тюрьме, а сейчас ожидают депортации на родину.