В армии непризнанной ДНР рассказали о помощи Запада Вооруженным силам Украины, воюющим против Донбасса. По данному вопросу высказался Владислав «Шиба», заместитель командира батальона бригады «Восток».

«Конечно, Запад здесь присутствует, мы его чувствуем. Иностранцы помогают противнику находить нас с помощью системы обнаружения артиллерийского огня, предоставляют тепловизионные системы, закрытую связь», - заявил «Шиба» в интервью, размещенном на YouTube-канале журналиста Юрия Котенка.

По словам ополченца, цель Запада – «разрушение России изнутри, потому что извне это сделать нельзя». Война в Донбассе - фактор, который играет на руку геополитическим противникам Москвы, добавил собеседник Котенка.

Ранее сегодня сообщалось, что «Шиба» обозначил цель сражающихся с армией Украины ополченцев Донбасса.