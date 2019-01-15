Обнародован прогноз о полном уничтожении флота США в возможной войне с Россией

Флот Соединенных Штатов ждет полное уничтожение в случае войны с Российской Федерацией. Соответствующий прогноз, сделанный отечественным экспертом Алексеем Леонковым, некоторое время назад появился в блогосфере.

Согласно точке зрения аналитика, если начнется конфликт, военные РФ откажутся от классических методов ведения боевых действий, задействовав передовые противокорабельные технологии на дальних подступах. В числе этих технологий комплексы «Калибр», ракеты Х-32, Х-35Э и «Кинжал», отметил процитировавший Алексея Леонкова автор канала «Держава» в «Яндекс. Дзен».

Ранее сообщалось, что эксперты раскрыли главные угрозы для России в 2019 году. Самой большой опасностью специалисты назвали военную. Так, по мнению политолога Игоря Минтусова, существует вероятность столкновения РФ с государствами, являющимися членами НАТО.