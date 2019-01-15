Из бельгийской церкви похитили картину кисти Микеланджело

Из церкви, расположенной в северо-западной части Бельгии, 11 января похитили картину, которая, как предполагается, принадлежит кисти великого итальянского художника Микеланджело Буонарроти.

Информацию сегодня распространил Интерпол. Речь идет о полотне XVI века "Мадонна дель Силенсио" размером 145 на 99 сантиметров, на котором изображены члены Святого семейства и Иоанн Креститель, передает ТАСС. Картина хранилась в соборе Святого Людгера в коммуне Зеле.

Специалисты считают, что вор проник в церковь через ризницу между 5.00 и 6.00 по местному времени и смог скрыться незамеченным.